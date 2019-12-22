أتلتيكو مدريد الممتع بنهاية 2019

إستعاد أتلتيكو مدريد عافيته بنهاية عام 2019 بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الليجا على حساب ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف .

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هذا أول إنتصار كبير في الليجا خارج ملعب الوانجا هذا الموسم وقد قدم الفريق المدريدي أدائا ذكرنا بمستواه في الماضي .

وعلى حسب موقع (hihi2)شارك الفارو موراتا في 7 من أهداف أتلتيكو مدريد الـ 12 الأخيرة في الليجا (6 أهداف + اسيست )…فهل سيستمر على هذا النسق ؟

الخرطوم(أخبار الخليج 365)