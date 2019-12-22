تفاصيل اجتماعاً استثنائياً للحكومة بخصوص الموازنة

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً إستثنائياً صباح اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء خُصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020م .

وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فى تصريحات صحفية أن هذا الاجتماع هو الإجتماع الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية ، مبيناً أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلاً ، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم بإعتباره الموضوع الأساسي ، وقال ان الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة ، موضحاً أن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة ، فضلاً عن الدعم الإجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة ، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية .

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وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن اللجنة الوزارية المصغرة ستعقد إجتماعاً مساء اليوم الأحد وغد الأثنين للوصول إلى خيارات التدرج في رفع الدعم ، مبيناً أنه ليس هنالك إتجاه لرفع الدعم عن الخبز في ميزانية العام 2020م ، مضيفاً أن مجلس الوزراء قرر بأن تطرح هذه القضايا لحوار مجتمعى مع القطاعات المختلفة من الشعب للإستماع إلى الآراء حولها ، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات حتى يرى المواطنين الخيار الأكثر مقبولية ، مبيناً أنه سوف يكون هنالك شفافية في طرح المعلومات والأرقام بشكل وأضح للجماهير .

وأعلن الأستاذفيصل محمد صالح بحسب سونا – أنه من المتوقع أن تبدأ أجندة الحوارات المجتمعية اعتباراً من يوم غد الأثنين فى قطاعات مختلفة موضحاً أن ذلك سوف يكون عبر كافة وسائل الاعلام إضافة إلى اللقاءات الجماهيرية المباشرة لطرح الخيارات المختلفة وتنوير المواطنين بحقيقة الوضع الإقتصادى و السبل والخيارات الموجودة للتعامل معه ليكونوا شركاء فى العلاج ولا يفرض هذا العلاج فى مجلس الوزراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)