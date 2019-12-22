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اومتيتي يستعيد مستواه

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 22-ديسمبر-2019

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اومتيتي يستعيد مستواه

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قدم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع أداء كبيرا خلال لقاء فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس ليستعيد بذلك مستواه منذ الإصابة ، وعلي حسب موقع(hihi2)أن امتيتي تفوق يوم ىمس في استرجاع الكرات بكونه أكثر من استرجع الكرات بواقع 12 مرة .

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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