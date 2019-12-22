الوساطة: تقدم في كل مسارات مفاوضات جوبا

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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قال نائب رئيس لجنة الوساطة بمفاوضات السلام الجارية في جوبا هذه الأيام ضيو مطوك، إن مقر التفاوض يشهد مشاورات متعددة بين كل أطراف العملية التفاوضية، مؤكداً أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح وأن هناك تقدما بكل المسارات.
وتأجلت جلسة المباحثات بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، التي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد إلى الإثنين لإجراء مزيد من المشاورات، وكانت الجلسة بين الطرفين بدأت يوم السبت.
وقال مطوك إن مقر التفاوض يشهد مشاورات متعددة بين كل أطراف العملية التفاوضية.
وأكد بحسب الشروق – أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح وأن هناك تقدماً في كل المسارات.
وأضاف “سوف يتم التوقيع على اتفاق السلام والذي سيحدث التوافق بين كل السودانيين”.
ويشار إلى أن المفاوضات شهدت حتى الآن تقديم مقترحات لثلاثة اتفاقيات إطارية، يعكف الطرف الحكومي على دراستها والرد عليها، فيما شهد مسار الوسط تقدماً ملحوظاً من خلال الجلسة التي عقدت السبت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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