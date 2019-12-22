السفير السعودي يدشن اجراء 110 عملية قلب بالخرطوم

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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دشن السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر يوم الأحد بمستشفى علياء في مدينة أم درمان برنامج حملة جراحة القلب للكبار التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتشتمل على إجراء 110 عملية قلب.
وسيقوم فريق طبي سعودي بإجراء العمليات، وهي 20 عملية قلب مفتوح بمستشفى علياء بمدينة أم درمان و90 عملية قسطرة قلبية بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري تحت إشراف المركز وضمن حملته الطبية التي يقوم بها بالتعاون مع هيئة الإغاثة العالمية.
ويأتي هذا العمل استمراراً لما يقدمه المركز من أعمال إنسانية في كافة أنحاء العالم.
وكان فريقاً طبياً من المملكة وصل الخرطوم يوم الجمعة لإجراء هذه العمليات.
وعدد السفير جعفر لدى مخاطبته تدشين البرنامج الجهود التي يقوم بها المركز، مشيراً إلى تطور العلاقات السودانية السعودية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.
وفي السياق تحدث في الاحتفال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق الركن محمد عثمان الحسين، الذي امتدح جهود مركز الملك سلمان من خلال هذه الحملة.
وتحدث مدير الإدارة العامة للإدارة الطبية الفريق طبيب خاطر محمد طوباي.
وأشار مدير عام البرامج والرعايات بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية د.طه عمر الخطيب بحسب الشروق – إلى أنه سيتم خلال الحملة إجراء 20 عملية قلب مفتوح بمستشفى علياء و90 عملية قسطرة قلبية بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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