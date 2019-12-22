خطأ دي خيا يُسقط مانشستر يونايتد بهدفين أمام واتفورد

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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سقط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الهزيمة أمام مضيفه واتفورد بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة رقم 18 ببطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.
وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
وعلى حسب ما ورد في موقع(hihi2)في الشوط الثاني نجح واتفورد في افتتاح النتيجة عبر اسماعيلا سار من خطأ فادح لدي خيا في الدقيقة 50 قبل أن يضيف تروي ديني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 54.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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