اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

خطأ دي خيا يُسقط مانشستر يونايتد بهدفين أمام واتفورد

0 نشر
Ibrahimali Ali 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-ديسمبر-2019

23 مشاهدة

خطأ دي خيا يُسقط مانشستر يونايتد بهدفين أمام واتفورد

سقط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الهزيمة أمام مضيفه واتفورد بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة رقم 18 ببطولة لهذا الموسم.

Advertisements

وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وعلى حسب ما ورد في موقع(hihi2)في الشوط الثاني نجح واتفورد في افتتاح النتيجة عبر اسماعيلا سار من خطأ فادح لدي خيا في الدقيقة 50 قبل أن يضيف تروي ديني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطأ دي خيا يُسقط مانشستر يونايتد بهدفين أمام واتفورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا