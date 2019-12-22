النائب العام : شرعنا في استرداد الأموال المنهوبة ورموز النظام يواجهون تهما تصل عقوبتها الإعدام

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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اعلن النائب العام لجمهورية السودان عن شروعهم في استرداد الأموال المنهوبة من البلاد، بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص في الدول المختلفة.
وقال تاج السر الحبر أن السودان وقع على اعلان دبي لمكافحة الفساد، ووصف عملية استرداد الاموال بالصعبة والمعقدة.
وكشف عن تدوين النيابة العامة بلاغات في مواجهة من استلموا اموال وذكرهم الرئيس المخلوع البشير أثناء محاكمته باالتبرع لهم باموال بينهم عبد الحي يوسف “قناة طيبة” وجامعة أفريقيا .
وقال تاج السر الحبر في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، اليوم الأحد، انهم بدأوا إجراءات التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وقال أن المتهمين فيها قيادات النظام السابق، وان التحقيق فيها توقف منذ 2008. مشيرا إلى أن لجنة وطنية سابقة استطاعت ان تصل إلى متهمين من قيادات الأجهزة الأمنية ولكن التحقيق توقف.
وأوضح الحبر بحسب صحيفة اليوم التالي – ان جميع رموز النظام السابق يواجهون بلاغات جنائية وان المحكمة الدستورية عندما أصدرت قرارا بالإفراج عن عدد منهم لم تخاطب النيابة العامة. واضاف النائب العام أن أحمد هارون احد قادة النظام السابق يُواجه ثلاث تهم خطيرة.
وأوضح ان عدد من رموز النظام السابق يواجهون تهما تصل عقوبتها الإعدام و لا يمكن الإفراج عن مرتكبيها بالضمان.
وأشار الحبر إلى ان النائب العام النظام السابق أمر بحفظ عدد من بلاغات الفساد إلا انهم الغوا جميع اوامر الحفظ وشرعوا في التحقيق .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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