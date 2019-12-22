المريخ يستأنف تحضيراته استعداداً للقاء الشرطة

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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يستأنف المريخ تحضيراته اليوم بملعب وادي النيل ببري استعداداً لمواجهة الشرطة القضارف الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بين الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز .
وعلى حسب ما ورد في صفحة(نادي المريخ السوداني )كان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة أمس عقب المجهود الذي بذلوه في لقاء أهلي شندي أمس الأول .
ويسعى الأحمر لمواصلة رحلة الانتصارات والعروض القوية بتحقيق الفوز على الشرطة وهلال الأبيض وإنهاء الدور الأول في صدارة الدوري الممتاز .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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