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المريخ يستأنف تحضيراته استعداداً للقاء الشرطة

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 22-ديسمبر-2019

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المريخ يستأنف تحضيراته استعداداً للقاء الشرطة

يستأنف المريخ تحضيراته اليوم بملعب وادي النيل ببري استعداداً لمواجهة الشرطة القضارف الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بين الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز .

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وعلى حسب ما ورد في صفحة(نادي المريخ السوداني )كان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة أمس عقب المجهود الذي بذلوه في لقاء أهلي شندي أمس الأول .

ويسعى الأحمر لمواصلة رحلة الانتصارات والعروض القوية بتحقيق الفوز على الشرطة وهلال الأبيض وإنهاء الدور الأول في صدارة الدوري الممتاز .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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