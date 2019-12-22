التاريخ أدمن الإنحناء لميسي

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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كعادته حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إنجازًا عظيما خلال مباراة فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ18 من الليجا.
وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) ميسي سجل 50 هدفًا على الأقل مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين للمرة التاسعة في آخر 10 أعوام.
رصيد ميسي في آخر 10 سنوات:
2009: 41 هدفًا
2010: 60 هدفًا
2011: 59 هدفًا
2012: 91 هدفًا
2013: 45 هدفًا
2014: 58 هدفًا
2015: 52 هدفًا
2016: 59 هدفًا
2017: 54 هدفًا
2018: 51 هدفًا
2019: 50 هدفًا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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