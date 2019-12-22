شالكة يستغنى عن قائده

أعلن ‏نادي شالكه الألماني عن رحيل قائده وحارس مرماه ألكساندر نوبل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لتمديد التعاقد.

و على حسب ما ورد في موقع (hihi2) صاحب الـ(23 عاماً) يصنف على أنه خليفة مانويل نوير، في بايرن ميونيخ وهناك اهتمام قوي بضمه من قبل النادي البافاري ، بوروسيا دورتموند، ولايبزيغ.