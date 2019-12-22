شالكة يستغنى عن قائده

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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أعلن نادي شالكه الألماني عن رحيل قائده وحارس مرماه ألكساندر نوبل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لتمديد التعاقد.
و على حسب ما ورد في موقع (hihi2) صاحب الـ(23 عاماً) يصنف على أنه خليفة مانويل نوير، في بايرن ميونيخ وهناك اهتمام قوي بضمه من قبل النادي البافاري ، بوروسيا دورتموند، ولايبزيغ.
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