الهلال يستعد لمواجهة مريخ الفاشر

التاريخ: 22-ديسمبر-2019 فى : رياضة 86 مشاهدة يختتم الفريق الأول لنادي الهلال مساء الْيَوْم على ملعب الجوهرة الزرقاء استعداداته لمواجهة فريق مريخ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﻏﺪاً في الدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ، وعلى حسب ما ورد في صفحة (الهلال) على الفيس بوك كان الأزرق قد أدى مساء أمس مرانه الرئيس وسط روح معنوية عالية لدى اللاعبين بحثاً عن مكان شاغر في توليفة المدرب حمادة صدقي .. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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