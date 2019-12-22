الأعلاف تتسبب في إرتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة الصيحة بالأسواق عن ارتفاع أسعار اللحوم خاصة البقري فيما سجلت أسعار الضأن انخفاضا طفيفاً. وكشف نور الدين النور من أمدرمان أن سعر كيلو الضأن بالقطاعي بلغ450 جنيهاً بدلاً عن 500 جنيه، مشيراً إلى أن سعر الكيلو منه بالجملة بلغ 380 جنيهاً بدلاً عن 400 جنيه، أما كيلو البقري بالجملة بلغ225 جنيهاً بينما الكيلو منه بالقطاعي 260 جنيهاً، ولفت إلى أن سعر الكيلو من العجالي بالجملة بلغ 250 جنيهاً، أما الكيلو منه بالقطاعي فبلغ 300 جنيه، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من الكبدة البقري بالجملة بلغ 350 جنيهاً.

أما القطاعي فبلغ الكيلو 400 جنيه، مشيراً أن القطعة من الكبد الضأني بلغت 120 جنيهاً، وأرجع النور أسباب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث بلغ الأردب من العليقة 4 ملايين و200 جنيه، كما تراوح جوال البذرة بين 1700ــ 1800 جنيه، وقال: بالرغم من انخفاض أسعار الضأن، إلا أن الإقبال على السوق ضعيف من قبل المواطنين.

أما دفع الله صاحب ملحمة أولاد دفع بسوق بحري، فاكد أن السوق يشهد استقراراً، وشكا من ضعف القوة الشرائية، مشيراً إلى أن سعر الكيلو البقري بلغ 280 جنيهاً أما الكيلو من الضأن 450 جنيهاً، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من الكبدة 480 وكيلوالسجك 360 جنيهاً.