إصابة 13 شخصا على الأقل في إطلاق نار في شيكاغو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصيب 13 شخصًا على الأقل أربعة منهم في حالة حرجة في إطلاق نار خلال حفلة خاصة في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وفقا لوكالة “أسوشيتيد برس” نقلاً عن الشرطة الأمريكية أصيب 13 شخصا تتراوح أعمارهم من 15 إلى 48 سنة في إطلاق النار نتيجة مشاجرة خلال حفلة خاصة أقيمت في منزل أحد الأشخاص.

وبحسب الوكالة تم اعتقال شخصين وتجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق أصيب ضباط شرطة بالرصاص، في مواجهة بإطلاق نيران كثيفة بشكل متقطع على مدار ساعة على الأقل على طول طريق رئيسي في حي جيرسي سيتي. المادة السابقة لجنة الاستئنافات تفاجئ نادي الهلال المقالة القادمة تجار عملة يتوقعون وصول الدولار إلى (112) جنيهاً

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