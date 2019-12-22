لجنة الاستئنافات تفاجئ نادي الهلال

الخليج 365 :

الهلال الخرطوم سيلعب مباراته أمام المريخ الفاشر غدًا”الأثنين” بدون أنصاره امتثالاً للعقوبة المفروضة عليه.

أصدرت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا قضى برفض استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط بحرمانه من جماهيره في ثلاثِ مباريات على التوالي.

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وأمّنت على قرار لجنة الانضباط بخوض الهلال ثلاث مبارياتٍ في الدوري الممتاز دون جماهيره مع غرامة مالية تصل”100″ ألف جنيه، والتكفّل بصيانة استاد الخرطوم الدولي.

وقال رئيس لجنة الاستئنافات عبد العزيز سيد أحمد في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ العقوبة ستسري على الهلال من مباراة الغد أمام مريخ الفاشر.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم قد أصدرت قرارًا في ديسمبر الجاري ضد نادي الهلال الخرطوم بحرمانه من جماهيره في ثلاث مبارياتٍ، وغرامة مالية”100″ ألف جنيه، مع صيانة استاد الخرطوم، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراته أمام المريخ في قمّة الممتاز.