وزير خارجية الإمارات يهاجم “الإسلام” ويدعو لتجديده بالتطبيع مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبب وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد دعوته للتطبيع مع إسرائيل عبر ترويجه لمقالة تدعوا لإصلاح أو تجديد) الإسلام والتحالف العربي مع إسرائيل.

ونشر “بن زايد” على حسابه الرسمي بتويتر المقالة التي جاءت بجريدة (The Spectator) وهي مجلة بريطانية أسبوعية تتناول السياسة والثقافة والشؤون الجارية.ودعت الجريدة في مقالها الذي تبناه وزير خارجية الإمارات بحسب ما رصدته (وطن) إلى ما وصفته بـ “تجديد الاسلام والتحالف العربي مع إسرائيل.”

من جانبه أشاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتبني ابن زايد لهذه الفكرة، وشارك تغريدته على حسابه الرسمي بتويتر وعلق:”أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام.”هذا وسارع المطبع والساقط السعودي محمد سعود للتفاعل والرد على نتنياهو بقوله:”فخامة رئيس الوزراء أنه ليوم عظيم ان نرى بوادر السلام تتحقق، نعم شعوبنا تستحق الأفضل، بفضل ارادتنا جميعا سوف يحل السلام بين إسرائيل ودول الخليج العربي نعم لإقامة علاقات دبلوماسية بين دولنا”وانهالت الردود الغاضبة والمهاجمة لوزير خارجية الإمارات من قبل النشطاء الذين نددوا بسياسات وليي عهد أبوظبي والسعودية الرامية للتطبيع مع المحتل الصهيوني وبيع القضية الفلسطينية.