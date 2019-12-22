البدوي : لن نسمح باحتكار استيراد السلع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وزير المالية د. إبراهيم البدوي، أن الحكومة لا تنوي احتكار استيراد السلع الاستراتيجية لجهة بعينها أو شركة معينة، في وقت كشف عن سعيهم للحصول على قروض أجنبية تعينهم على شراء السلع الاستراتيجية.. وقال البدوي لـ(آخرلحظة) إن ما يشاع عن احتكار استيراد السلع الإستراتيجية لشركة (الفاخر) غير صحيح، قبل أن يعود ويقول إن الشركة تقدمت لهم بمقترح لاستيراد السلع، يشمل تأكيدها على مقدرتها في شراء تلك السلع، لما تمتلكه من حسابات خارجية بالعملة الأجنبية، دون الحاجة لشرائه من السوق السوداء، وعزا الوزير موافقتهم على الخطوة لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وأكد البدوي إبداء شركات أخرى رغبتها الدخول لاستيراد السلع، وقال الحكومة حال رأت أن الشركات ذات مقدرة مالية وبإمكانها توفير النقد الأجنبي من خارج السوق السوداء فلن تمانع من إشراكها، لجهة أنها ترغب في تنافس شريف للقطاع الخاص، ووصف الوزير الخطوة بالمرحلية