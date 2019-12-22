إنخفاض كبير في إيرادات ولاية الخرطوم

الخليج 365 :

كشف مدير عام جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد الفريق عبد المنعم سعد إبراهيم، ضعف الايرادات بولاية الخرطوم خلال العام الحالي، لجهة ما شهدته البلاد من الحراك الثوري، مبيناً أن نسبة الإيرادات في النصف الأول بلغت (73%) للوحدات الحكوميه و(57%) في المحليات، مشيراً لعدم اكتمال عمليات الحصر المخطط وغير المخطط والمتخصص لذات الظروف ، لافتاً إلى أن الجهاز يقوم بتحصيل إيرادات لـ(11) ألف رسم بالولاية، ونفى وجود أي تجنيب بالجهاز، موضحاً أن كل المبالغ تدخل في حساب رئيسي من ثم توزع إلى حسابات فرعية يخصص منها نسبه (15%) لمكاتب الجهاز بالمحليات، و(85%) للوحدات المعنية كسيولة، مبيناً أن الجهاز يراقب عمليات الإيداع الكترونياً، وأقر عبد المنعم بوجود تلاعب في الإيصالات، وتم إتخاذ إجراءات قانونية بخصوصها.