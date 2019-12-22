فضائح جنسية صارخة بالرياض .. فيديوهات صادمة تحرق دم السعوديين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتشرت مقاطع جديدة فاضحة من مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى المقام في الرياض، تسببت بصدمة كبيرة للسعوديين الذين أبدوا أسفهم على تدمير هوية السعودية الإسلامية وقتل عادات المجتمع المحافظة والتي استمرت لعقود طويلة في لحظات على يد ابن سلمان وذراعه تركي آل الشيخ.وراجت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة فيديوهات صادمة حوت فضائح جنسية صادمة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الترفيه وأنفق عليه ميزانية ضخمة لاستجلاب الراقصات والفنانين بينما يقبع علماء المملكة في السجون.وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن” أفعال خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” فضلا عن حالات التعري والتحرش الجنسي الفاضحة.وأثارت هذه المشاهد غضب واستنكار شريحة كبيرة من السعوديين المحافظين، الذين عبروا عن رفضهم التام لهذا الفجور المغلف بمسمى الترفيه والانحلال.واحتضنت السعودية هذا الحدث العالمي الذي يتفاخر به ابن سلمان، كونه يعتبر أضخم مهرجان للموسيقى الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة ما يزيد عن مائة فنان عالمي ومحلي في مجال موسيقى “دي جي”.

ويُعد مسرح “بيج بيست”، الذي يستضيف العروض الرئيسة، أحد أبرز أركان المهرجان وأكبر مسارحه، إذ يستوعب أكثر من 45 ألف شخص من عشاق الموسيقى والفن، وقد صُمِّم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية.

كذلك، يضم المهرجان مسرحَي “أندرجراوند بيست 1 و2″، اللذين سيستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين.

وتقام الحفلات أيضاً على مسرح “داون بيست”، الذي يوفر مساحة استرخاءٍ بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، حيث يستضيف “دي جي”، وموسيقيين بارزين، وعدداً من المواهب المحلية.