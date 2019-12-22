وزير دفاع تركيا: سنقف بجانب ليبيا حتى يتحقق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن بلاده ستقف بجانب الحكومة الليبية حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار كما فعلت في سوريا.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن الوزير قوله “إن تركيا ستقف إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا حتى يتم إرساء السلام والاستقرار والأمن في البلاد”، وذلك بعد أن وقع البلدان اتفاق تعاون عسكري الشهر الماضي.

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