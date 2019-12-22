إيران تمدد قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول لمدة شهرين إضافيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مددت إيران، اليوم الأحد، قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت سفارة إيران لدى بغداد تمديد إلغاء تأشيرة الدخول للرعايا العراقيين لمدة شهرين إضافيين.

وذكرت وكالة “إسنا” الإيرانية أنه وفقا للوثيقة الصادرة عن السفارة “تم تمديد دخول العراقيين إلى إيران لمدة شهرين من دون فيزا”، معربة عن أملها أن “نشهد قريبا وبتعاون البلدين حسم إلغاء موضوع التأشيرة بالكامل لرعايا البلدين ودخوله حيز التنفيذ”.

ووصفت السفارة القرار بأنه “خطوة مهمة جدا لتسهيل التنقل وزيادة المبادلات بين البلدين وتعزيز الأواصر بينهما”.

وجاء في البيان أن سفارة إيران تحيط علما بأن كافة المواطنين العراقيين الذين يزورون الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019 لغاية 25 فبراير/ شباط 2020، يعتبر ختم دخول شرطة الجوازات في إيران تأشيرة أو إقامة لهم لمدة شهر واحد.