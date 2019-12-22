الحكومة : دعم الوقود مشكلة وإرهاق للخزينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدي وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، تخوفه من بعض منسوبي النظام البائد بالوزارة في أن يقوموا بحرق المستندات وبيانات المهمة المتعلقة بالوزارة، وقال عادل لـ(آخرلحظة) أنه قام باصدار توجيهات لشرطة المعادن بتشديد الحراسة على مباني الوزارة، لاسيما مقر الشركة السودانية للموارد المعدينة، كاشفاً عن ضبط اثنين من الموظفين التابعين للوزارة من قبل شرطة المعادن حاولوا التسلل ليلاً إلى إحدى الإدارات المهمة داخل الشركة بهدف حرق مستندات وبيانات مهمة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

في سياق آخر عزا الوزير أزمة الوقود إلى سوء التوزيع والإدارة بالمحطات، مؤكداً وجود أحتياطي كبير من المشتقات البترولية يكفي للنصف الأول من العام المقبل، وأضاف (عندنا إحتياطي قطار من المواد التبرولية)، لافتاً إلى أن دعم المشتقات البترولية فيه إرهاق كبير للخزينة العامة للدولة خاصة البنزين، واصفاً دعم الوقود بالمشكلة الاقتصادية المعقدة لكثير من الأشياء.