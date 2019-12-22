إرتفاع جديد في أسعار السلع الاستهلاكية

الخليج 365 :

أكد التاجر معتصم صاحب محلات الإخلاص للبيع المخفض عن ارتفاع جديد في أسعار السلع الاستهلاكية، وكشف عن زيادة في سعر جوال السكر الكبير إلى (1800) بدلاً عن (1650)، وارتفعت قيمة لتر الزيت من (100 إلى107) وعلبة الصلصة (من 45 إلى 54) وكيلو العدس إلى (80) وكيلو الأرز إلى (70) جنيهاً وصابون البودرة (2) كيلو إلى (115) جنيهاً وقطعة الصابون تتراوح ما بين (10-15) حسب الحجم، وصابون الحمام ما بين (20 -50) حسب النوع والحجم، فيما ارتفع كيس المكرونة والشعيرية الصغير إلى (23) جنيهاً والكيس الكبير (45) جنيهاً، وبلغ سعر كيلو لبن البودرة (415) جنيهاً والبصل الملوة (200) جنيه، وكشف معتصم عن زيادة في أسعار مياه الشرب، حيث وصل سعر اللتر من (20) إلى (25) جنيهاً والكبيرة من (80) إلى (85) جنيهاً، مشيراً إلى انخفاض في أسعار مشتقات الألبان، حيث انخفض كيلو الجبنة المضفرة من (450) إلى (420) جنيهاً وكيلو الجبنة العادية من (320) إلى (300) جنيه وكيلو الزيتون إلى (200) جنيه وعلبة التونة إلى (45) جنيهاً.