نادي القوة الجويّة العراقي يطرح مبادرة مشروطة لإنهاء أزمة بكري المدينة

الخليج 365 :

نادي القوة الجوية العراقي يرفض إطلاق سراح اللاعب بكرى المدينة ويدفع بمبادرة مشروطة.



أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي القوة الجويّة العراقي يتمسّك باستلام كافة الحقوق المالية التي سلّمها إلى نادي المريخ السوداني لفسخ عقد اللاعب بكري عبد القادر، طارحًا مبادرة مشروطة لإنهاء الأزمة بشكلٍ نهائي.

وفي سبتمبر الماضي، وقّع بكري عبد القادر عقدًا مع نادي القوة الجويّة العراقي لعامٍ عن طريق الإعارة بعد تجديد تعاقده مع ناديه المريخ السوداني في صفقة بلغت”140″ ألف دولار.

ونصّ الاتفاق على منح بكري عبد القادر مبلغ وقدره”100″ ألف دولار”70″ ألف دولار من النادي العراقي و”30″ ألف دولار من نادي المريخ، فيما سينال ناديه”40″ ألف دولار.

Advertisements

وتسبّب عدم الإيفاء المالي من قبل النادي العراقي في عودة بكري عبد القادر إلى الخرطوم، ورفض عودته مشترطًا استلام مستحقاته المالية البالغة”70″ ألف دولار وفق الاتفاق مقسّمة على مقدم عقد ورواتب.

وفي الوقت الذي أعلن فيه النادي العراقي عن عدم فسخ التعاقد ، أشارت مصادر مقرّبة من اللاعب بكري عبد القادر إلى أنّه يرفض العودة دون استلام أمواله المتأخرة التي ينصّ عليها العقد.

وقالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ نادي القوة الجوية العراقي يواجه ضغوطاتٍ بشأن اللاعب بكري عبد القادر، متمثّلة في ضرورة استرداد حقوق النادي المالية من قبل المريخ السوداني لإنهاء الأزمة.

ولم يشارك اللاعب الشهير بـ”المدينة” مع نادي القوة الجوية العراقي في أيّ مباراةٍ تنافسية منذ توقيعه الاتفاق في سبتمبر الماضي.