اخر تطورات انتقال بوجبا الى ريال مدريد

كشفت صحيفة الماركا إن بول بوجبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد بالرغم من رفض ادارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل .

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لم تنجح محاولات بوجبا لإيجاد طريق للخروج من النادي الانجليزي في الصيف ومع ذلك اللاعب الفرنسي يرغب في الانتقال.

وكيل اعماله مينو رايولا على تواصل مع ريال مدريد باحثاً عن رد إيجابي لم يأت حيث ان ريال مدريد لا يفكر في التوقيع مع بوجبا في الوقت الحالي خصوصا مع تألق فالفيردي .

و على حسب ما ورد في موقع(hihi2)لا يزال زين الدين زيدان من المعجبين بـبوجبا ومع إظهار مارتن أوديجارد امكانياته في ريال سوسيداد أصبحت لا توجد حاجة كبيرة لبوجبا في البرنابيو الآن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)