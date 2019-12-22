اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اخر تطورات انتقال بوجبا الى ريال مدريد

0 نشر
Ibrahimali Ali 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-ديسمبر-2019

0 مشاهدة

اخر تطورات انتقال بوجبا الى ريال مدريد

كشفت صحيفة الماركا إن بول بوجبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد بالرغم من رفض ادارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل .

Advertisements

لم تنجح محاولات بوجبا لإيجاد طريق للخروج من النادي الانجليزي في الصيف ومع ذلك اللاعب الفرنسي يرغب في الانتقال.

وكيل اعماله مينو رايولا على تواصل مع باحثاً عن رد إيجابي لم يأت حيث ان ريال مدريد لا يفكر في التوقيع مع بوجبا في الوقت الحالي خصوصا مع تألق فالفيردي .

و على حسب ما ورد في موقع(hihi2)لا يزال زين الدين زيدان من المعجبين بـبوجبا ومع إظهار مارتن أوديجارد امكانياته في ريال سوسيداد أصبحت لا توجد حاجة كبيرة لبوجبا في البرنابيو الآن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخر تطورات انتقال بوجبا الى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا