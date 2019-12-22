الموصلي يعلن عن كورال جديد

أعلن الموسيقار يوسف الموصلي عن تدشين اوركسترا وكورال الخرطوم قريباُ ، وأكد الموصلي عبر حسابه في فيسبوك عن تواصل البروفات وإقترابها من الإنتهاء . الموصلي ظل منذ عودته من الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حراك فني مكثف ، تعاون فيه مع عدد من المطربين الشباب ، وإكتشافه ومساندته لعدد من المواهب الغنائية بالإضافة الى تبنيه لقضايا ظلت تشغل الساحة الفنية طويلاً بحسب صحيفة آخر لحظة . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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