نيابتا الأراضي والثراء الحرام تواصلان التحري مع وداد بابكر

واصلت نيابة الأراضي تحرياتها مع زوجة المخلوع البشير وداد بابكر تحرياتها حول الأراضي التي تملكها بالخرطوم وبعض المناطق الأخرى حيث تم استجوابها عن طريقة حصولها على الأراضي في الفترة التي أعقبت زواجها من الرئيس البشير، وقامت نيابة الأراضي بوضع يدها على العديد من ملفات الأراضي واستجوابها حولها، كما تم فتح تحقيق حول الأموال المودعة باسمها في البنوك والتحفظ عليها.

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وأكد مصدر بأن أفراد المباحث قاموا بعملية تفتيش لمنزلها بحثاً عن أي مستندات لم تظهر في التحري.

وبحسب صحيفة الدار، واصلت نيابة الثراء الحرام تحرياتها مع “وداد بابكر” والمنظمة التي تترأسها لمعرفة مصادر الأموال التي حصلت عليها، حيث مازالت “وداد” حبيسة بحراسة التحقيقات الجنائية ببحري رهن التحريات، ويسمح بزيارتها لأقرب الأقربين خاصة الأبناء الذين يقومون بالوقوف على احتياجاتها وإدخال الأطعمة التي تحتاجها وفق القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)