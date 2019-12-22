مجهول (يهكر) قروب اللبيس السوداني..!

تفاجأ آدمن قروب اللبيس السوداني الشهير بموقع فيس بوك بمجهول يخترق القروب ويقوم بتهكيره، بينما لم تنجح كل المحاولات لاستعادة القروب بسبب إخفاء الهكر لصفحة القروب نفسها بفيس بوك، ذلك النوع من التهكير الذي يعتبر الأصعب من نوعه.

وحاول الهكرز عدة مرات اقتحام القروب لكنه فشل قبل ان ينجح خلال اليومين الماضيين في الاقتحام ويقوم بإزالة القروب نهائياً من مؤشر البحث.

وزادت المصادر ان تهكير القروب ربما كان بسبب الصور التي يتم تداولها يومياً داخله، خصوصاً صور الفتيات، بينما أشارت المصادر إلى ان عدداً كبيراً من الناشطين بموقع فيس بوك أعلنوا في وقت سابق عن انزعاجهم الشديد من تحول فكرة القروب من استعراض الأزياء إلى استعراض الصور الشخصية.

وعبارات الغزل أو (الإنبراش) ربما كانت أيضاً من الأسباب التي أدت إلى تهكير القروب، وذلك من واقع طبيعة الشعب السوداني والسياج الأخلاقي الصارم الذي يفرضه على العديد من محاور الحياة اليومية.

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جدير بالذكر وبحسب صحيفة السوداني، ان قروب اللبيس السوداني خطف الأضواء بشكل لافت من بقية القروبات الموجودة، واستطاع ان يضم إلى متابعيه أكثر من ١٠٠ ألف متابع، إلى جانب انتشار أخباره في الصحف والمواقع الإلكترونية الأخرى، هذا إضافة لتواجد معظم نجوم الفن والإعلام والسوشيال ميديا داخله مما منحه الكثير من التأثير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)