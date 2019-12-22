نضال الحاج : كل عيد والوطن سالم

عبرت الشاعرة نضال الحاج عن أمنياتها بإستقرار ونماء وإزدهار الوطن . وكتبت نضال منشوراً على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة : ( كل عيد والوطن سالم ، كل ثورة ونحن بخير ، رحم الله الشهداء وأعاد الفرحة لقلوب ذوي المفقودين وشفى الجرحى ، عيد إستقلال مجيد ، الشوق والريد ) بحسب صحيفة آخر لحظة . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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