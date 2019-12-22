سخرية واسعة من قناة “النيل الأزرق” بسبب (عضبرة)..!

تهكم عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أمس على قناة النيل الازرق وذلك بسبب خطأ إملائي ورد على شريط العرض الرئيسي، حيث تمت كتابة اسم مدينة عطبرة بحرف الضاد لتصبح (عضبرة)، بينما طالب عدد من الناشطين بضرورة إخضاع صاحب الخطأ للمحاسبة وذلك لتلاعبه باسم القناة والزج بها داخل أتون النقد الاسفيري الساخن.

بالمقابل، لم تصدر القناة أي توضيح حول ما حدث، وهو ما زاد من حجم اشتعال السخرية الاسفيرية، حيث وصف البعض ما يحدث بأنه نتاج طبيعي للإهمال والاستهتار، فيما كتب آخر: (الناس مستغربة ليه… اصلا دا حال القنوات)، أما الناشط والصحافي السابق يوسف دوكة فقد أرفق صورة من الشاشة توضح الخطأ وقام بالسخرية على طريقته الخاصة.

ويبدو ان الخطأ الذي وقعت فيه القناة، فتح شهية عدد كبير من المطالبين بحل المؤسسات الإعلامية، حيث كان ذلك الخطأ هو مدخلهم لإعادة تكرار طلبهم بضرورة مراجعة هيكلة المؤسسات الإعلامية وخاصة القنوات التلفزيونية.

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وبحسب صحيفة السوداني، تعتبر الأخطاء الواردة في شريط العرض شائعة للغاية في القنوات السودانية، وهو ما دفع ببعض الإعلاميين في وقت سابق للتأكيد على ضرورة مراجعة تعيينات المشرفين على كتابة تلك الأخبار العاجلة، وقياس مدى درجة تعليمهم، مشيرين الى أنهم لن يندهشوا على الإطلاق ان وجدوا ان بعض من توكل اليهم مثل تلك المهمة لا يحملون أية شهادات عليا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)