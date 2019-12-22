الثورة تهزم الايدلوجية.. بقلم بابكر سلك

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*اكتب قبل لقاء نمور شندي بدقائق
*بالتأكيد اتمناها مريخية
*ولكن قبل ذلك اتمناها ثورية
*بمعني ان تسمو بكل مكوناتها لمستوي سلوك الثورة
*اتمني تحكيما ثوريا عادلا يحقق شعار العدالة
*اتمني جمهورا ثوريا مهذبا متمسكا بالسلمية مايقلع السياج ويجري في تصرف رجعي اهوج
*اتمني خططا مفتوحة تبرز المهارات دون خندقة تضيق مساحات الابداع والحرية في اداء اللاعبين
*اتمناها حرية سلام وعدالة
*المهم
*مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر تجديد الغربال لقيده بالمريخ
*الراجل كان مصر علي تجربة احترافية خارجية
*كلباء وفرق جزائرية
*ياربي الجد شنو؟؟
*ولكن
*هل سيعود ذلك المبلغ في طاولة المداولات من جديد؟؟؟؟
*بالتأكيد اذا كان كذلك فالخاسر الاكبر هو المريخ
*لان المريخ سنويا يجدد لعدد من النجوم
*وسعر زي ده بخلق بالنفوس مايضعف الانتماء والولاء
*حقو الغربال يشوف التلتمية الف دولار بتاعت كلباء احسن ليهو
*فالقصة عرض وطلب
*وغالي والطلب رخيص
*وبقانون العرض والطلب
*المريخ هو من يحدد السعر
*لا السلعة
*فقرار الشراء يمر بمراحل قبل اتخاذه
*منها القدرة المالية وجودة السلعة وضرورتها وفقا لفقه الاولويات
*في سلع مدتها منتهية
*وفي سلع ضرورية جدا لكن الشكية لي اب ايدا قوية
*وطالعتنا مواقع التواصل بان القنصل حازم ملتزم بمبلغ اعادة الغربال
*تشكرات للقطب حازم الذي لم يتأخر علي الزعيم منذ ظهوره في الساحة المريخية مؤخرا
*ولكن السعر يحدده المجلس ياسعادة القنصل
*لانك ستلتزم مرة
*وسيعد المجلس قيد اللاعبين الف مرة
*ولذا لاداعي لرفع السقف
*كفاية مدة الرجلين بره اللحاف العملتنا المدعي عليه الاول امام الفيفا
*المهم
*علي المجلس ان يفترض حسن النية في الاقطاب الذين يدعموا الكيان
*وان يفرد مساحات لحسن النية في صدره لقبولهم
*وعلي الاقطاب افراد حسن النية تجاه الكيان دون ادني استراتيجيات
*فالهدف الوحيد يجب ان يكون صالح الكيان
*وسياسات مع وضد دي
*مابتنفع مع الكيان
*لاننا لانتخيل مريخيا في مرحلة مع الكيان وفي مراحل اخري ضد الكيان بسبب من يقود النادي
*المع الكيان ليس بالضرورة ان يكون مع المجلس
*والضد المجلس قطعا لايمكن ان يكون ضد الكيان مؤقتا
*المهم
*وهو الاهم
*في اختيار نقابة التسيير للمحامين
*رشح الاستاذ بكري جبريل الاستاذ شيخ الدين التويم للنقابة
*بل اصر علي ذلك
*ولك ان تعلم بان الاستاذ بكري جبريل شيوعي من الدرجة الاولي
*شيوعي فرز اول
*والاستاذ شيخ الدين التويم انصار سنة اصلي ورئيس محامي الاصلاح
*الحدث اكد ان الديمقراطية تحققت وان الثورة هزمت الايدلوجية
*ودماء الشهداء ماراحت
*عايشين مع الثوار شهدائنا ماماتوا
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*قارنت بين يوم الزحف ويوم الحشر في المدن السودانية؟؟؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال الآيدلوجية مابتفرق بينكم
والي لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر الثورة تهزم الايدلوجية.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.