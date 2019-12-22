الثورة تهزم الايدلوجية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*اكتب قبل لقاء نمور شندي بدقائق

*بالتأكيد اتمناها مريخية

*ولكن قبل ذلك اتمناها ثورية

*بمعني ان تسمو بكل مكوناتها لمستوي سلوك الثورة

*اتمني تحكيما ثوريا عادلا يحقق شعار العدالة

*اتمني جمهورا ثوريا مهذبا متمسكا بالسلمية مايقلع السياج ويجري في تصرف رجعي اهوج

*اتمني خططا مفتوحة تبرز المهارات دون خندقة تضيق مساحات الابداع والحرية في اداء اللاعبين

*اتمناها حرية سلام وعدالة

*المهم

*مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر تجديد الغربال لقيده بالمريخ

*الراجل كان مصر علي تجربة احترافية خارجية

*كلباء وفرق جزائرية

*ياربي الجد شنو؟؟

*ولكن

*هل سيعود ذلك المبلغ في طاولة المداولات من جديد؟؟؟؟

*بالتأكيد اذا كان كذلك فالخاسر الاكبر هو المريخ

*لان المريخ سنويا يجدد لعدد من النجوم

*وسعر زي ده بخلق بالنفوس مايضعف الانتماء والولاء

*حقو الغربال يشوف التلتمية الف دولار بتاعت كلباء احسن ليهو

*فالقصة عرض وطلب

*وغالي والطلب رخيص

*وبقانون العرض والطلب

*المريخ هو من يحدد السعر

*لا السلعة

*فقرار الشراء يمر بمراحل قبل اتخاذه

*منها القدرة المالية وجودة السلعة وضرورتها وفقا لفقه الاولويات

*في سلع مدتها منتهية

*وفي سلع ضرورية جدا لكن الشكية لي اب ايدا قوية

*وطالعتنا مواقع التواصل بان القنصل حازم ملتزم بمبلغ اعادة الغربال

*تشكرات للقطب حازم الذي لم يتأخر علي الزعيم منذ ظهوره في الساحة المريخية مؤخرا

*ولكن السعر يحدده المجلس ياسعادة القنصل

*لانك ستلتزم مرة

*وسيعد المجلس قيد اللاعبين الف مرة

*ولذا لاداعي لرفع السقف

*كفاية مدة الرجلين بره اللحاف العملتنا المدعي عليه الاول امام الفيفا

*المهم

*علي المجلس ان يفترض حسن النية في الاقطاب الذين يدعموا الكيان

*وان يفرد مساحات لحسن النية في صدره لقبولهم

*وعلي الاقطاب افراد حسن النية تجاه الكيان دون ادني استراتيجيات

*فالهدف الوحيد يجب ان يكون صالح الكيان

*وسياسات مع وضد دي

*مابتنفع مع الكيان

*لاننا لانتخيل مريخيا في مرحلة مع الكيان وفي مراحل اخري ضد الكيان بسبب من يقود النادي

*المع الكيان ليس بالضرورة ان يكون مع المجلس

*والضد المجلس قطعا لايمكن ان يكون ضد الكيان مؤقتا

*المهم

*وهو الاهم

*في اختيار نقابة التسيير للمحامين

*رشح الاستاذ بكري جبريل الاستاذ شيخ الدين التويم للنقابة

*بل اصر علي ذلك

*ولك ان تعلم بان الاستاذ بكري جبريل شيوعي من الدرجة الاولي

*شيوعي فرز اول

*والاستاذ شيخ الدين التويم انصار سنة اصلي ورئيس محامي الاصلاح

*الحدث اكد ان الديمقراطية تحققت وان الثورة هزمت الايدلوجية

*ودماء الشهداء ماراحت

*عايشين مع الثوار شهدائنا ماماتوا

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*قارنت بين يوم الزحف ويوم الحشر في المدن السودانية؟؟؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الآيدلوجية مابتفرق بينكم

والي لقاء

سلك