فـــزّاعــة «كــوز».. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعددت نظريات الإعلام واختلفت من الليبرالية التي خرجت من رحم ومفاهيم المجتمع الديمقراطي الحُر إلى الاشتراكية التي وُلدت في عوالم الشمولية والكبت، لكنها جميعها ـ أي نظريات الإعلام ـ رغم اختلافها اتفقت على الإقرار بوجود حساسية شديدة بين الأنظمة السياسية والإعلام الحر، هذه الحساسية «الحكومية» تجاه الإعلام ليست مُقتصرة على الأنظمة الشمولية وحدها بل حتى الأنظمة الديمقراطية ولكن بدرجة أقل بكثير.

وبناءً على ما سبق فليس من مهام الإعلام الحُر «التطبيل» لأي نظام سياسي مهما كان ليبرالياً كان أم شمولياً، وليس هناك أي إعلام حُر يحمي الحكومة ووزراءها ويؤيدها تأييداً مُطلقاً، فإن فعل هذا تحت أي ذريعة يكون قد تحول إلى إعلام حكومي ، وبالتالي تنتفي عنه صفة إعلام حُر فليس هناك إعلام حكومي حر…

الدفاع عن الديمقراطية والدولة المدنية ودولة القانون لن يكون بـ»التطبيل» وضرب «الدفوف»، والتغافل عن التجاوزات وأوجه التقصير الحكومي، فإن فعل الإعلامُ غير الحكومي هذا تحت ذريعة خدمة أهداف الثورة ودعم بناء الدولة المدنية فإنه يكون قد أسهم بقدر كبير جداً في صناعة طُغاةٍ جُدد، وفسادٍ جديد، وأنظمة قمعية مُستبدة جديدة..

ألاحظ أيضاً على صعيدي التناول الصحفي اليومي ووسائل التواصل الاجتماعي أن تهمة «كوز» تواجه كل من تحدّثه نفسه هذه الأيام بتوجيه نقد إلى حكومة الثورة حتى وإن كان هذا الذي يمارس فضيلة النقد هو من صنّاع الثورة فلن يشفع له حينها أي بلاء أونضال مهما كان حجمه.. هذه في رأيي «فزاعة» جديدة اسمها «كوز» لإلهاء الصحافيين وغيرهم عن ممارسة دورهم الرقابي على أداء الحكومة وهذه الفزاعة لايستخدمها إلا «البلطجية» الجدد، وكذلك الذين يبحثون عن دور بالتقرب والتزلف، فيجب ألا يستكين أصحاب الأقلام الحُرة لهذا الهُراء ولا يجب أن يلقوا له بالاً فمسؤولية الصحافي الحُر تجاه وطنه وشعبه أكبر وأنبل من أي نظام سياسي، وأعظم من أي انتماء حزبي ضيِّق، أو أية مصلحة ذاتية ..

دعم التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد لن يكون بـ «التطبيل» وحرق «البخور» بل بتوجيه النقد المسؤول الذي يكشف مواطن الخلل والثغرات وأوجه التقصير والفساد وينبه الرأي العام إلى خطورة ما سيحل بالمجتمع من كوارث بسبب التقصير والإهمال والفساد، ومن هنا أوجه رسالة إلى كل الزملاء أصحاب الأقلام الحُرة التي أبلت بلاءً حسناً في معركة مواجهة نظام البشير الديكتاتوري ألا يضعوا السلاح ولا يستكينوا فعليهم أن يواصلوا دورهم الرقابي ومسؤولياتهم الكبيرة، وأن يستمروا في دروب النضال وألا يجبُنوا فالطغاة يصنعهم الجبناء…صحيح هناك هجمة من فلول النظام المخلوع على الثورة ، والدفاع عن أهداف الثورة واجب مُقدس ، ولا الحياد هنا يجوز فالإنحياز لثورة الشعب السوداني هدف لا حياد عنه مثل الدفاع عنها وحمايتها ، فالحماية والدفاع عن الثورة لايكون بمواجهة أعداء الثورة فقط بل بمواجهة «البلطجية» الجدد و»المستهبلين» حتى لا يسيئوا إلى ثورة الأحرار… اللهم هذا قسمي فيما املك…

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله وثق أنه يراك في كل حين.