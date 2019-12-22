الموسم (الثوري).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

] من فضائل ثورة ديسمبر المجيدة أنها تجاوزت المكان والزمان ــ لتشمل الهامش والمركز ولتجمع في مواعينها كل الأطراف ــ بما في ذلك جماعة (الزحف الأخضر) الذين خرجوا بموكب مضاد يؤكد سماحة الثورة ويثبت (حرياتها).

] شعار (حرية.. سلام وعدالة) يتحقق الآن.

] الحرية ــ في هذا الذي يخرج من حزب المؤتمر الوطني ــ مع أنه محلول… يكتبون ويتظاهرون ويشتمون الثورة المجيدة.

] والسلام في المفاوضات الجادة التى تجريها الحكومة الانتقالية مع فصيل الحركات المسلحة في جوبا.

] والعدالة في الأحكام التى صدرت ضد الرئيس المخلوع، لتكون أنموذجاً لعدالة القضاء السوداني، وهى تتمثل في عقوبته للرئيس المخلوع نسبة الى الجانب الإنساني.

] الأمر لم يكن مجرد شعار يردده الثوار والسلام.

] ثورة تتحمل حتى الذين جاءت لإسقاطهم، وهذا لعمري لا يحدث إلّا في السودان.

] أن تقول الحكومة التى سقطت كلمتها وان يكتب اعلامها اقوالها ــ وان يخرجوا بعد كل (التمكين والاقصاء) الذي كان في سنوات حكمهم ــ بما في ذلك ما حدث من إبادة وتهجير وفصل وقطع ارزاق ــ بمواكب تهتف ضد النظام الذي جاءت به الثورة ــ فإن لنا ان نحسب ذلك من سعة صدر الثورة ومن رحاب حكمها.

] اما زمان الثورة، فقد كان عند الساعة الواحدة بعد الظهر موعداً لمواكبها.

] ثورة حتى ساعتها (واحدة) ــ وان كان ذلك الموعد موعداً مع الموت والرصاص والبمبان.

] جمال ثورة ديسمبر المجيدة يظهر في أنها اتت لتكون (موسماً) ــ هي ليست أسبوعاً ولا شهراً أو اثنين.

] لقد مضى عام منذ انطلاق الثورة ــ ومازالت الثورة مستمرة رغم ان الشعار الذي رفعوه في البدء قد تحقق (تسقط بس).

] مازال الثوّار في شوارع المدن والارياف يبحثون عن المزيد من الانتصارات للثورة المجيدة.

(2)

] اتضح الآن لكل الناس أن ثورة ديسمبر المجيدة لم تكن مجرد ثورة لدواعٍ اقتصادية او لضائقة معيشية.

] مازالت الاوضاع الاقتصادية (خانقة) ــ صفوف (العيش) لم تنته ــ ازمة المواصلات ــ صفوف محطات الوقود ــ لكن الثورة سعيدة بما حققته وما كسبته في حراكها الشعبي.

] الناس في السودان سعداء بما تحقق لهم.

] لم تكن قضيتهم (لقمة العيش).

] ولم يكن هدفهم (كيس الرغيف).

] أهداف الثورة كانت في وطن (حدادي مدادي) ــ كنا من قبل نحلم بأن (نبنيه) …وصار الآن شعار (ح نبنيه) واقعاً.

· الثورة جاءت من أجل السلام ــ الحرية ــ العدالة.

] جاءت لتنبذ العنصرية ــ وليكون إنسان السودان في أي موقع واي مكان مكرماً مفضلاً.

] الثورة تحققت لمحاربة الفساد.. ولإيقاف استنزاف المتاجرة والتكسب بشعارات الدين.

(3)

] بغم/

] السادة أعضاء موكب (الزحف الأخضر) ــ هل تعرفون أن الشعب السوداني كله كان (يزحف) وأنتم في السلطة من أجل (العيش)؟

] كانوا يزحفون في صفوف (النقود)… وأمام ماكينات غسيل الكلى.

] جربوا الآن ذلك (الزحف) الذي كنتم تفرضونه على (الشعب السوداني).

] الكيزان من (أسود) إفريقيا ــ الى (زواحف).

] من القصر إلى شارع القصر.