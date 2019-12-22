القبض على عصابات اجرامية تقوم بترويع المواطنين جنوب الخرطوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضع شرطة جبل اولياء تشكيل إجرامي قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بالنهب والقتل جنوب الخرطوم .. وبحسب مصادر صحفية أن الشرطة كانت قد تلقت بلاغات قتلىونهب في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم في كل من سوبا والازهري شرق و مايو والكلاكله والسوق المحلي .. واشار المصدر أن الجريمة متشابهة باستخدام آلة بها صبة اسمنتيه والاستيلاء على هواتفهم .. ولفت المصدر الي وقوع بعض الجرائم اخرى داخل منازلهم .. وأكدت المصادر أن الشرطة فور تلقيها البلاغات سارعت الي تكوين افراد من المباحث .. ومن خلال التحريات توصلت الشرطة الى عصابة بجبل اولياء حيث تم اقتيادهم الي مخفر الشرطة وتدوين بلاغات فى مواجهتهم وأكدت المصادر أن المتهمين سجلوا اعترافات قضائيا بالحادثة. المادة السابقة مقتل مواطن وإلقاء جثته بالشارع العام بالكلاكلة لهذا السبب…. المقالة القادمة الموسم (الثوري).. بقلم محمد عبد الماجد

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