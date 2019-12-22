مقتل مواطن وإلقاء جثته بالشارع العام بالكلاكلة لهذا السبب….

الخليج 365:

تكمنت مباحث قسم شرطة الكلاكلة جنوب من فك طلاسم بلاغ مقتل مواطن بالشارع العام بحي الصفا وتشير تفاصيل البلاغ الي ورود بلاغ الي القسم بوجود جثة لرجل ملقاة بالشارع العام بحي الصفا .. وفور تلقي البلاغ تم تكوين فريق من مباحث القسم وتم اصطحاب تيم مسرح الحادث .. الذي قام بالاجراءات الفنية اللازمةونقل الجثمان للمشرحة وبالمعاينة الاولية لتيم مسرح الحادث تبين ان المجني عليه توجد على جسده اثار طعن بالة حادة .. وتم وضع خطة للبحث وجمع المعلومات واسفرت عمليات البحث عن القبض على المتهم وبعد مواجهته بالبينات اعترف المتهم بجريمته وارشد الى اداة الجريمة وبسؤاله عن الدافع لارتكاب الجريمة ذكر انه نتيجة مشاجرة بدأت في حفل ثم امتدت الى مسرح الحادث ومازال التحري جار مع المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة العادلة. المادة السابقة انتبهوا يا جماهير المربخ.. بقلم مأمون أبو شيبة المقالة القادمة القبض على عصابات اجرامية تقوم بترويع المواطنين جنوب الخرطوم…..

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