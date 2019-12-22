انتبهوا يا جماهير المربخ.. بقلم مأمون أبو شيبة

الخليج 365:

* تطرقنا أمس للمسألة الخطيرة المتمثلة في عملية تصفية صانع ألعاب المريخ الموهوب أحمد حامد التش من قبل جزار فريق الأمل ياسر فولة وتحت رعاية الحكم ياسر الله جابو المستهدف دوماً للمريخ في كل مبارياته..

* تصفية التش كانت واحدة من الأسباب العديدة التي قادت لهزيمة المريخ في عطبرة.. وكاد المريخ أن يخسر أيضاً أمام أهلي شندي أمس الأول بسبب غياب التش حيث ظهر هجومه عقيماً وعاجزاً تماماً عن اختراق دفاع الأهلي.. وربنا ستر بضياع العديد من الفرص السانحة لهجوم الأهلي لهز شباك أبوعشرين.

* عمليات البلطجة وغيرها من الأساليب القذرة لتصفية أو اخراج لاعب موهوب ومؤثر تحدث في الملاعب من عديمي الأخلاق ولها تاريخ معروف لكل متابع للكرة السودانية.

* نذكر في عقد السبعينات عندما برز اللاعب الفذ كمال عبدالوهاب (دكتور الكرة السودانية) كمهاجم وصانع ألعاب شاذ ومؤثر والذي كان السبب في فوز المريخ ببطولة الدوري بالنمرة الكاملة (دون هزيمة أو تعادل) موسم 70/71

* ظل الهلال يخسر باستمرار أمام المريخ في وجود كمال الذي كان مستواه نفس مستوى النجم الارجنتيني الحالي ليونيل ميسي.. ولكن وضح للاعبي الخصوم إن كمال لاعب (نيرفز) لا يسكت على الاستفزاز.. ولذلك لجأ مدافعو الهلال في ذلك الوقت لاستفزاز كمال بأساليب قذرة بدون كرة.. فينفعل كمال ويسدد لكمة للمدافع فيخرج مطروداً ويخسر المريخ الماتش..

* ونذكر تصفية لاعبو المقاولون العرب لصانع ألعاب المريخ المتألق وقتها يوسف الصيني في البطولة الكونفدرالية بركله بقوة على الأنكل من الخلف,, لبخسر المريخ في الجبل الأخضر بهدفين ويغادر المنافسة بعد أن كان قد كسب الذهاب في أمدرمان 3/1 وكان الصيني النجم الأول في المباراة!!

* ونذكر تصفية مدافع الهلال مساوي لنجم المريخ التونسي عبدالكريم النفطي في إحدى مباريات القمة برعاية الحكم الفاضل أبوشنب!!

* وأشهر التصفيات على مستوى العالم تصفية مدافع ايطاليا جنتيلي لنجم الأرجنتين مارادونا (أفضل لاعب في العالم) في بطولة كأس العالم باللعب العنيف المستمر حتى خرج مارادونا عن طوره فاعتدى على جنتيلي بالرفس على بطنه ليخرج مطروداً وتخسر الارجنتين!!

* مجالس المريخ ظلت ضعيفة على مدى السنين لا تدافع عن لاعبيها ولا تلاحق الحكام المتربصين بالمريخ بالشكاوي والمذكرات الشديدة اللهجة.

* مجلس المريخ الحالي المتحالف مع اتحاد شداد من أجل الاستمرارية والتمكين.. لن يحتج على استهداف لاعبه ولاعب المنتخب التش ولن يلاحق الحكام المتربصين أمثال ياسر الله جابو.

* عليه لابد من حماية من قبل الجماهير للاعب التش وغيره من زملائه من خطر البلطجية والحكام المتربصين.. وذلك بالهتافات الداوية التي تصم الآذان تجاه أي لاعب يحاول الاعتداء على التش من الخلف.. والهتاف أيضاً ضد أي حكم يتساهل مع أي اعتداء على التش أو أحد زملائه من الخلف..

* أي ركلة أو اعتداء على ساق اللاعب من الخلف عقوبته الكرت الأحمر والطرد الفوري مثلما حدث لمحترف الهلال السعودي كاريو عندما اعتدى على لاعب فلامنجو بالركل على ساقه من الخلف في مباراة بطولة أندية العالم.

* إذا لم تعمل جماهير المريخ على حماية الموهوب التش داخل الملعب أو أي لاعب مؤثر آخر سيضيع المريخ..

فضيحة جديدة لعادل مختار

* عادل مختار أو عادل نيالا حكم كرة دولي فاشل عودنا على الانحياز للهلال في مباريات الدوري دون خجل ولدرجة يمكن وصفها بالفضيحة!

* من قبل وفي احدى مباريات الهلال في الدوري أمام أهلي شندي على ملعب الهلال، وإثر كرة طويلة ارسلت على جبهة الهلال انفرد مهاجم الأهلي ياسر مزمل من وسط الملعب وخرج له حارس الهلال وقتها جمعة جينارو متعدياً منطقة الجزاء فارسل ياسر الكرة هوائية (لوب) من فوق جمعة تجاه المرمى الخالي ولكن نجح جمعة وهو خارج منطقة الجزاء في صد الكرة برفع يديه إلى أعلى وأنزلها للأرض وشتتها للتماس..

* وكان المتوقع أن يصفر عادل مختار معلناً عن مخالفة على جمعة واخراج البطاقة الحمراء له حسب مقتضيات قانون اللعبة ولكن عادل مختار لم يحتسب حتى المخالفة ناهيك عن طرد جينارو في أكبر فضيحة نشهدها لهذا الحكم!!

* وفي مباراة الهلال والخرطوم الأخيرة والمباراة تسير متعادلة حتى الجزء الأخير من زمن المباراة، انفرد مهاجم الهلال الضي وخرج حارس للخرطوم من مرماه وكانت الكرة مرتفعة عن الأرض بينه وبين الضي.. فرفع الضي قدمه إلى أعلى وأصاب بالكدارة جبهة الحارس الذي سقط أرضاً بلا حراك ليأخذ الضي الكرة التي مالت جهة الجناح وحاول وضع الكرة في المرمى الخالي ولكنها لم تطاوعه ليصل المدافعون ويفسدون فرصة هدف جبان ومؤكد للضي!!

* وبعد ضياع الفرصة القذرة التي هيأها عادل مختار للضي لتسجيل هدف الفوز عاد الحكم لمكان حارس الخرطوم المسجي أرضاً ليطلب له الإسعاف!!

* القرار الصحيج كان احتساب مخالفة ضد الضي واخراج البطاقة الصفراء له على الأقل، ولكن الحكم الفضيحة (طنش) كما أنه سقط أخلاقياً بعدم ايقاف اللعب وهو يشاهد حارس الخرطوم يسقط بلا حراك من جراء الإعتداء الآثم!! لتسجل للحكم هذه الواقعة كفضيحة جديدة في سجله الزاخر بفضائح انحيازه للهلال..

* هذه الواقعة أكدت إن الضي لاعب يفتقر للأخلاق الرياضية لأنه بعد أن أصاب حارس الخرطوم تركه مسجي على الأرض وواصل الهجمة بحثاً عن هدف رخيص وجبان ولا غرابة في ذلك فالضي هو نفسه الذي تعمد التمثيل في مباراة الشرطة القضارف لكسب ركلة جزاء رخيصة، وحقق له الحكم ياسر الله جابو مراده!!

* فضائح الحكم عادل مختار في الانحياز للهلال بدون خجل أو حياء إذا شاهدها مراقبو الفيفا لتم شطب هذا الحكم نهائياً من سجلات التحكيم..!

* اتحاد الكرة الذي يسيطر مشجعو الهلال المتعصبين على كل لجانه لن يتخذ أي إجراء لمحاسبة هذا الحكم على فضائحه التي يندي لها الجبين.

* تكرار مثل هذه الفضائح المرتبطة بالانحياز للهلال تثير الشكوك في وحود فساد بجهاز التحكيم.