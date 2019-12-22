جونيور مابوكو يرفض (100) الف دولار من الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من الهلال لكفرووتر ان اللاعب الكنجولي رفض الوصول للخرطوم والتوقيع في كشوفات الهلال مقابل 100 الف دولار وكشفت متابعاتنا الدقيقة أن النادي العراقي عدل من عقد اللاعب ليتراجع عن قبول عرض الهلال.

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