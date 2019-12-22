حمادة صدقي يختبر اسلحة الهلال قبل موقعة سوسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يختبر مدرب الهلال حمادة صدقي اسلحة الهلال في مباراة اليوم امام السلاطين في بطولة الدوري الممتاز بملعب الجوهرة ويتوقع أن يدفع المصري بالعناصر التي تشكل مباراة النجم الساحلي بجوهرة الساحل سوسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري في الجولة الثالثة لابطال افريقيا.

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