مقتل 7 على الأقل في هجوم انتحاري في الصومال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن ضابط بالجيش الصومالي مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج، بسبب انفجار سيارة ملغومة، يوم السبت.

ولفتت وكالة “رويترز” إلى قول الضابط الصومالي، إن السائق فشل في دخول مجمع الفندق، مضيفا: “أدى ذلك للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني”.

وأضاف: “حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبا من المدنيين”، مضيفا: “لكن عدد القتلى قد يرتفع”.

وتابع: “أُصيب أكثر من عشرة آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون”، بينما قال مسعف بمستشفى جالكعيو إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.

وقال “رويترز” إنه لم يتسن على الفور الاتصال بحركة الشباب الإسلامية المتشددة، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، للتعليق، مشيرة إلى أن الحركة تقاتل للاستيلاء على السلطة وإقامة دولة إسلامية تستند على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتسيطر حركة الشباب على أجزاء صغيرة من إقليم مدج، لكنها لا تسيطر على جالكعيو.