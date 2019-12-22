الجيش الإيراني يفجر مفاجأة بشأن عملية كانت تحضرها إسرائيل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نقلت قناة عبرية على لسان نائب قائد الجيش الإيراني السابق، أن إسرائيل خططت لتفجير المنشآت النووية الإيرانية بمساعدة أمريكية.
وزعمت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، مساء أمس السبت، أن الجنرال أحمد رضا بوردستان، نائب قائد الجيش الإيراني السابق، قد صرح بأن إسرائيل خططت لتفجير المنشآت النووية الإيرانية بمساعدة أمريكية، الشهر الماضي، وذلك أثناء المظاهرات الإيرانية التي استشرت في الشوارع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
وأفادت القناة العبرية بأن الجنرال رضا بوردستان قد قال، أول أمس الجمعة:
إن الكيان الصهيوني وبمساعدة أمريكية خططا لتفجير المنشآت النووية الإيرانية أثناء مظاهرات ارتفاع الأسعار في إيران، الشهر الماضي.
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