الخرطوم تحتضن عبد الكريم الكابلي منتصف يناير

يعود إلى أرض الوطن منتصف يناير القادم الفنان عبد الكريم الكابلي قادماً من بلاد العم سام بعد سنوات طويلة خارج البلاد. وكشفت مصادر مقربة، بإحياء الكابلي لحفل جماهيري احتفاءً بنجاح ثورة ديسمبر المجيدة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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