اقتراب موعد زفاف المذيعة سهام عمر

أكدت مصادر عليمة من داخل قناة الهلال أن المذيعة المعروفة بالقناة سهام عمر تستعد لدخول القفص الذهبي مطلع العام الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن المذيعة أحاطت كافة ترتيباتها واستعداداتها للمناسبة بسياج من السرية. بينما لم تتحصل المصادر على هوية الزوج، لكنها ألمحت إلى أنه غالباً لن يكون من داخل الحقل الإعلامي.

Advertisements

وتعتبر سهام عمر من المذيعات المميزات اللائي خلقت جسراً من الحب والمودة ما بينها والجمهور السوداني وذلك طيلة أكثر من عشر سنوات قضتها كمقدمة برامج ناجحة، إضافة إلى عملها السابق في الصحافة وتحديداً صحيفة (المريخ) التي قضت داخلها سنوات مليئة بالنجاحات قبل الانتقال للتلفزيون، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)