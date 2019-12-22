العطا: الجيش و”الدعم السريع” والشرطة والمخابرات ولجان المُقاومة يد واحدة لحماية الثورة

أكد عضو المجلس السيادي، عضو الوفد الحكومي لمُفاوضات جوبا الفريق ركن ياسر العطا، عدم العودة للحرب مَرّةً أخرى، وقال إنّ جو التّفاوُض يُبشِّر بالوصول إلى سلام في ظل وجود إرادة من الأطراف.

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واعتبر العطا بحسب صحيفة الصيحة، أن خلافات “الجبهة الثورية” و”الحرية والتغيير” مُناكفات سياسية ومُكابرات ثانوية سيتم تجاوُزها، وليس هناك خلافٌ جوهريٌّ ولكن خلافات شخصية، وأضاف بأنّه ستكون هناك صيغة تَوافُقية حول قضية تعيين الولاة لأنّ الجميع يقر بضرورة تسيير دفّة الحكم بالبلاد، وقال العطا إنّ القوات المُسلّحة و”الدعم السريع” والشرطة والمخابرات وشباب لجان المُقاومة يد واحدة لحماية الثورة ومُكتسباتها، وأضاف: “سنعمل سوياً لأجل تَصحيح مَسَار الثورة من دُعاة الفتن والبطولات الزائفة من أجل وطنٍ مُعَافَى”.

وأوضح العطا أنّ النقاش لا يزال مُستمرّاً مع الحركة الشعبية جناحي عبد العزيز الحلو ومالك عقار حول أطروحاتهما، وقال إنّهم أبلغوهم بأنّه سيتم وضع قوانين تَضمن تَنفيذ مَا جَاء في الوثيقة الدّستورية وتجعله واقعاً مَلموساً، وإلغاء أي مواد قانونية تمنع دولة المُواطنة، وإن الحكم سيكون ديمقراطياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)