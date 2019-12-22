“صحيفة أمريكية”: دعم واشنطن المُبهم يُعَجِّل بإسقاط حكومة حمدوك

اِتّهمت صحيفة “كارولينا بوست” الأمريكية، واشنطن بمُحاولة إضعاف حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من خلال الدعم المُبهم الذي وعدت به.

وقالت الصحيفة، إنّ التعقيدات السياسية والبيروقراطية في واشنطن تُقلِّل من فُرص نجاح حكومته كونها تُؤجِّل رفع البلاد من قائمة الإرهاب، ومن ثَمّ السَّماح للقُرُوض والاستثمارات بالتدفُّق وإنعاش الاقتصاد المنهار، وأضافت: “بالرغم من الجهود التي بذلها حمدوك للوفاء بالمتطلبات الأمريكية بما في ذلك مُحاكمة رؤوس النظام السابق، لم يحصل على دعمٍ دبلوماسي حقيقي، واقتصر الدعم على التمثيل الدبلوماسي الذي لا يعالج القضايا السودانية”.

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وأكدت الصحيفة أن بقاء حمدوك كرئيس للوزراء يعتمد على قُدرته لتقديم انتصارات سياسية كبيرة للجمهور السوداني الذي لا يزال يُعاني من صُعُوبات اقتصادية شديدة ويُطالب بتحسينات فورية في الحياة اليَوميّة، وقالت إنّ حمدوك يُواجه مُهمّة شاقّة تتمثل في إصلاح دولة مُنقسمة وغير مُستقرّة ومُمزّقة اقتصادياً، في الوقت الذي يُكبِّل يداه الدعم الدولي المُبهم الذي لم يُقدِّم سوى القليل من الإجراءات لدعمه، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)