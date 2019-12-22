رجال اعمال يطلبون من الحكومة رفع الدعم عن البنزين

طلب رجال أعمال من الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن المحروقات وخاصة البنزين في ميزانية (2020) مقللين من الآثار المترتبة على قرار رفع الدعم و مؤكدين أنه سيؤدي إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلي.

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وقال تجمع رجال الأعمال السودانيين في بيان بحسب آخر لحظة، أن دعم الوقود وخاصة البنزين ظل مؤثرا على التنمية وتحقيق المشروعات التي تحسن أوضاع الفئات الضعيفة من الشعب السوداني. ووصف البيان أن دعم البنزين بالطريقة الحالية يعد جريمة في حق الشعب السوداني.

وجاء في البيان “السادة حكومة الثورة الانتقالية نخاطبكم ونأمل أن تضع الميزانية في أولوياتها زيادة فرص الإنتاج واستيعاب طاقات الشباب وإيجاد وظائف لهم ووضع برنامج تنمية حقيقي في كل أنحاء السودان ملتمسين وعلى غير العادة وقف الدعم الجائر في الميزانية والذي ظل يمارس بعيدا عن الدراسات الاقتصادية السليمة والذي مع وجوده تنعدم فرص تحقيق الأولويات آنفة الذكر”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)