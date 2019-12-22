توت قلواك: لن نجلس مع أيِّ طرف غير مُوقِّع على “إعلان جوبا”

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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أكدَ رئيس فريق الوساطة الجنوبية لسلام السودان، مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، عدم الجلوس إلى أيِّ طرفٍ غير مُوقِّعٍ على “إعلان جوبا”.
وقال قلواك للصحفيين عقب رفعه جلسة تفاوُض كانت مُقرّرة لفتح “مسار الشرق” بحسب صحيفة الصيحة أمس: “لن نتفاوض مع أيّة جهة غير مُوقِّعة على إعلان جوبا مُطلقاً، وأيِّ جهة لا علاقة لها بالمنبر لن نتفاوض معها”.
ورفعت الوساطة، التفاوُض بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية حول “مسار الشرق”، رغم الإعلان عن استنئاف التّفاوُض حوله صباح أمس السبت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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