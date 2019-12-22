انخفاض كبير في ايرادات ولاية الخرطوم

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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كشف مدير عام جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد، عبد المنعم سعد ابراهيم، ضعف الايرادات بولاية الخرطوم خلال العام الحالي لجهة ما شهدته البلاد من الحراك الثوري، مبينا ان نسبة الايرادات في النصف الاول بلغت ٧٣% للوحدات الحكوميه و٥٧% في المحليات، مشيرا لعدم اكتمال عمليات الحصر المخطط وغير المخطط والمتخصص لذات الظروف، لافتا الي ان الجهاز يقوم بتحصيل ايرادات ل ١١ الف رسم بالولاية.
ونفي وجود اي تجنيب بالجهاز، موضحا بان كل المبالغ تدخل في حساب رئيسي من ثم توزع الي حسابات فرعية يخصص منها نسبه ١٥٪ لمكاتب الجهاز بالمحليات و٨٥٪ للوحدات المعنيه كسيولة. مبينا بحسب آخر لحظة، بان الجهاز يراقب عمليات الايداع الكترونيا، ووصف تحصيل ايرادات المحليات خاصه العوائد السكنيه بالاكثر صعوبه نافيا عدم ربطها باي رسم اخر. واقر عبد المنعم بوجود تلاعب في الايصالات تم اتخاذ اجراءات قانونية بخصوصها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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