وزير المالية: لم نحتكر استيراد السلع لشركة واحدة

اكد وزير المالية د. ابراهيم البدوي ان الحكومة لا تنوي احتكار استيراد السلع الاستراتيجية لجهة بعينها او شركة معينة، في وقت كشف عن سعيهم للحصول على قروض اجنبية تعينهم على شراء السلع الاستراتيجية.

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وقال البدوي بحسب آخر لحظة، ان ما يشاع عن احتكار استيراد السلع الاستراتيجية لشركة “الفاخر” غير صحيح، قبل ان يعود ويقول ان الشركة تقدمت لهم بمقترح لاستيراد السلع، يشمل تأكيدها على مقدرتها في شراء تلك السلع، لما تمتلكه من حساباتخارجية بالعملة الاجنبية، دون الحاجة لشرائه من السوق السوداء، وعزا الوزير موافقتهم على الخطوة لتخفيف الضغط على النقد الاجنبي.

وأكد البدوي ابداء شركات اخرى رغبتها الدخول لاستيراد السلع، وقال الحكومة حال رات ان الشركات ذات مقدرة مالية وبامكانها توفير النقد الاجنبي من خارج السوق السوداء فلن تمانع من اشراكها لجهة انها ترغب في تنافس شريف للقطاع الخاص، ووصف الوزير الخطوة بالمرحلية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)