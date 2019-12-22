شاهد.. لحظة تتويج لاعبات فريق الدفاع بلقب دوري السيدات السوداني لكرة القدم واحتفال نجمات الفريق بالكأس الغالية

توّج فريق الدفاع بطلاً للنسخة الأولى من دوري كرة القدم السوداني للسيدات بعد تغلّبه عصر السبت على نظيره التحدي في المباراة التي جرت باستاد الخرطوم الدولي. Advertisements وقد شهد المباراة قيادات بارزة على رأسها البروف كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي قام بتسليم لاعبات فريق الدفاع كأس البطولة. وبحسب محرر أخبار الخليج 365 فقد شهد ملعب استاد الخرطوم احتقالات كبيرة من الجهاز الفني ولاعبات فريق التحدي اللاتي عبرن عن سعادتهن بالكأس الغالية والتي جاءت بعد جهد وعمل كبير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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