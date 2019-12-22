التاريخ: 22-ديسمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة عقدت محكمة جنايات الحاج يوسف أولى جلسات لبدء محاكمة صيدلانية تواجه تهمة بمخالفة نص المادة (179) من القانون الجنائي المتعلق بتحرير شيك بدون رصيد . وحدد القاضي المحكمة ياسر عثمان زين العابدين جلسة لاحقة لسماع قضية الإتهام أن الشاكي سلم المتهمة عربة “إستايركس” مقابل مبلغ (410) ألف جنيه ، ومن ثم سلمت المتهمة الشاكي مبلغ (25) ألف جنيه وحررت له (شيك) بقيمة (445) ألف جنيه بقية المبلغ المتفق عليه ، بيد أنه تبين بعد ارتداد الشيك . على ضوء ذلك تم القبض على المدانة واقتيدت الى قسم الشرطة . Advertisements وبالتحري وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديمها للمحاكمة بحسب صحيفة المجهر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة صيدلانية بتهمة تحرير شيك بدون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.