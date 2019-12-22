أجاز مجلس حكومة ولاية النيل الابيض مقترح موازنة العام ٢٠٢٠ والقوانين المصاحبة لها والتي قدرت بـ 4 مليارات و(600) مليون جنيه بعجز (400) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 29%عن العام الماضي.
وتوقع الوالي المكلف حيدر الطريفي بحسب صحيفة السوداني، أن تسهم الموازنة في تخفيف أعباء المعيشة وتلبي متطلبات انسان الولاية.
وأضاف المدير العام لوزارة المالية بالولاية فتح الرحمن موسى أن الموازنة ارتكزت على تثبيت وتصحيح مسار الاقتصاد وبرامج بناء السلام وتوفير موارد كبيرة لمواكبة متطلبات برامج تحسين معاش الناس وتأسيس البنى التحتية لكافة الاستثمارات وإصلاح الخدمة المدنية ومكافحة الفساد وترسيخ دعائم الشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة حكم القانون تحقيقا لشعار ثورة ديسمبر حرية سلام وعدالة وأكد أن موازنة العام 2020م قدرت الإنفاق بمبلغ اربعة مليارات و(600) مليون جنيه منها مصروفات تعويضات العاملين بمبلغ (1,800) (مليار و(800)جنيه بنسبة زيادة 50%عن العام الماضي وبنسبة قدرها 39%من إجمالي الإنفاق وشراء سلع وخدمات ومنافع اجتماعية والمصروفات الأخرى بمبلغ (830) مليون جنيه بنسبة 18%من إجمالي الإنفاق.
وأشار إلى أن صافي عجز الموازنة هو (400) مليون جنيه سيتم تعويضها عن طريق التمويل المصرفي وأن الموازنة ليس بها أي زيادات، مشيراً إلى أن القوانين المصاحبة للموازنة أقرت زيادة بنسبة 10% للأوامر المحلية وفق موجهات الموازنة الاتحادية تخفيفا لأعباء المعيشة للمواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إجازة موازنة النيل الأبيض بأكثر من(4) مليارات جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.